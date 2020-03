Morre primeira vítima do coronavírus em Mato Grosso do Sul

Mulher de 64 anos é de Batayporã e morreu em Dourados

Morreu nesta terça-feira (31), em Dourados, distante 225 quilômetros de Campo Grande, a idosa de 64 anos que estava internada com coronavírus. A paciente é de Batayporã e estava internada no Hospital da Cassems, na cidade.

A secretaria municipal de saúde de Dourados confirmou a morte no início da tarde desta terça. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) anunciou coletiva de imprensa para detalhes sobre o caso.

Conforme informações repassadas pela saúde de Dourados na semana passada, a idosa manteve contato com familiar que esteve na Bélgica e estava isolada no Hospital da Cassems. Além disso, a paciente possui histórico de doença pulmonar e inicialmente teria sido internada em Nova Andradina, com notificação feita no dia 24 de março e foi transferida para Dourados na tarde de quinta-feira (26).





A Secretaria de Estado de Saúde convocou coletiva de imprensa para falar sobre o caso, com a participação do governador Reinaldo Azambuja.





Batayporã tem outros dois pacientes com a Covid-19. Em Mato Grosso do Sul, até ontem (30), quando a SES divulgou o último boletim, eram 44 casos confirmados e nenhum óbito.

