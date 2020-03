Morre dona Dora, avó do cantor Michel Teló, após queda no jardim

O sertanejo fez uma publicação de despedida para dona Dora nas redes socais onde declarou seu amor eterno

O cantor Michel Teló sorridente ao lado da avó, Doralice Joana Dalle Grave ©ARQUIVO PESSOAL A avó do cantor Michel Teló, Doralice Joana Dalle Grave, faleceu hoje (11/3) em Campo Grande. Dora, como era conhecida tinha 93 anos e deixou saudade no coração do neto e dos familiares. Agora, a família organiza os preparativos para o sepultamento que deve ocorrer no Rio Grande do Sul.





“Ela sempre demonstrou interesse em ser sepultada na terra natal, em Encantado no Rio Grande do Sul. Estamos organizando tudo, hoje às 18h vai ter uma cerimônia em memória dela e depois será feito o translado do corpo”, conta Aldo Teló, pai de Michel.





Ele era genro de Dora e relata que a sogra estava caminhando no jardim da casa onde morava quando caiu. Com a queda, fraturou a costela e foi encaminhada imediatamente para o hospital. “Levamos e descobrimos que pegou uma infecção. Ficou internada no local e passou dias na UTI [Unidade de Tratamento Intensivo]”.





Para que melhorasse, a avó do sertanejo foi sedada, porém não resistiu às complicações e faleceu nesta quarta-feira. “É meio complicado por conta da idade”, diz Aldo abalado com a notícia.





Após saber do ocorrido, Michel Teló fez uma publicação de despedida nas redes socais. “Uma festa no céu! Meu Nono Primo, um anjo, ao lado de Deus, te acolhendo num abraço, no mais perfeito amor e saudade. Aproveita Vovó Dora, esse momento eh todo seu. Vamos sentir saudades por aqui! Te amamos!”, escreveu. A postagem comoveu os fãs e amigos que se solidarizaram com a dor do cantor.





