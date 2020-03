JBS capacita e emprega mão de obra de jovens aprendizes

Programa funciona nas unidades de Campo Grande desde 2018 e já capacitou mais de 100 jovens

Com o objetivo de capacitar jovens e empregar mão de obra qualificada, as unidades da JBS, em Campo Grande (MS), realizaram ao longo de 2019 a formação de 132 pessoas que participaram do programa Jovem Aprendiz, e foram integradas ao quadro de colaboradores da Companhia. Composto por aulas teóricas e práticas, o curso é promovido em parceria com a Societá Profissional, entidade formadora de jovens aprendizes.





Um Centro de Formação foi construído em cada uma das unidades para receber jovens de 18 a 22 anos. As atividades práticas acontecem na própria linha de produção, e no setor administrativo de cada planta. Ao todo, são 13 meses de preparação até a formatura.





"Durante a capacitação, os jovens aprendem a teoria com professores atuantes no mercado de trabalho, e as aulas práticas são realizadas nas áreas operacionais, em contato e sob a supervisão de colaboradores experientes", explica Rubens Bernardes, gerente de Recursos Humanos da unidade 2 de Campo Grande.





O índice de efetivação da mão de obra gira em torno de 90%. "O programa tem nos ajudado a identificar grandes talentos. Um dos jovens formados na nossa unidade recebeu recentemente um prêmio de reconhecimento da Companhia pela sua dedicação. Isso reforça o quanto é preciosa para nós essa mão de obra que formamos desde a base", conta o gerente de RH da unidade 1 de Campo Grande, William Salazar.





Vitor Gonçalves é um dos casos de destaque do projeto. Hoje, com 22 anos, ele lembra como tudo começou. "Ingressei na primeira turma de formação, em 2018. Para mim o projeto foi muito importante, porque na época eu estava desempregado e não estava estudando. Quatro meses após ter iniciado o curso, a empresa percebeu meu talento e já me efetivou. Hoje eu trabalho na expedição e de lá para cá já fui promovido dentro do meu setor", contribuiu.





Sobre a JBS





ASSECOM