HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (28)

©REPRODUÇÃO

Áries





Você atravessa uma fase muito favorável para o seu bolso, por isso, mantenha a atenção às boas ideias e oportunidades para ganhar dinheiro. Agora, não espere cair do céu: a grana virá do seu trabalho e empenho, por isso, batalhe e não gaste com bobagens. No campo sentimental, você vai querer lealdade e será exigente com quem ama. Cuide bem da união, só não vale sufocar o par com ciúme.





Touro





O astral é perfeito para viajar e respirar outros ares, por isso, não perca a chance de se aventurar em passeis diferentes, onde possa conhecer lugares e pessoas interessantes. O sábado também está propício para quem vai investir em cursos e concursos. Nos assuntos do coração, pode conhecer alguém e se apaixonar à primeira vista. Quem já encontrou sua cara-metade, sinal verde para investir nos projetos do casal e realizar um antigo sonho de consumo.





Gêmeos





Você vai sentir que suas emoções estão mais intensas hoje. Procure fugir de preocupações, fofocas e pessoas negativas e busque a companha de quem sabe como levantar o seu astral ou prefira dar um tempo no seu canto para pensar na vida e cuidar dos seus problemas. Sobre a vida amorosa, mantenha a discrição e evite desabafar com qualquer um. Quem já tem par, os astros revelam dia de muita cumplicidade no romance. Renda-se aos desejos.





Câncer





Aposte no trabalho em equipe. Além de agilizar as tarefas e cumprir mais rápido os seus objetivos, a companhia dos colegas vai deixar o serviço muito mais animado e divertido. Você terá ideias supercriativas e inovadoras. Ótima sintonia com amigos. No amor, se você está livre, pode até pintar um romance com alguém da turma. Já na união, a fase promete companheirismo, parceria e ótima sintonia.





Leão





Você vai mostrar muita disposição para trabalhar ou cumprir seus compromissos. Terá prazer em mostrar sua competência, colocar o serviço em dia e arrancar alguns elogios dos chefes. Saúde e beleza também vão merecer mais atenção: vai querer se sentir lindo (a) e poderoso (a). No amor, sua confiança está em alta e você pode conquistar quem quiser, inclusive um amigo. A dois, use e abuse da criatividade para quebrar a rotina.





Virgem





Quem pode viajar não deve pensar duas vezes: faça as malas e vá explorar novos mundos. Passeios serão ainda melhores se puder estar em companhia de pessoas joviais, criativas e animadas. E nem precisa ir muito longe: o segredo é se divertir! A paquera e o romance contam com ótimas vibrações: use e abuse do seu charme. A dois, é hora de mostrar seu lado mais romântico e apaixonado.





Libra





O dia é perfeito para dar uma geral em suas coisas, separar e doar tudo que não usa mais. Abra espaço para coisas novas e para a energia fluir melhor à sua volta. No campo familiar, dê o primeiro passo e acerte os ponteiros com alguém da família. Uma viagem recebe bons estímulos. Na paquera, a dica é sair da rotina e conhecer gente nova. A dois, use e abuse da sua sensualidade. A intimidade vai ferver!





Escorpião





Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas pode garantir ótimos resultados neste sábado. Por isso, a dica dos astros é somar forças para cumprir logo as metas e poder relaxar. No campo sentimental, quem busca um novo amor não vai se contentar com aventuras, por isso, procure alguém que também queira compromisso. Se você já encontrou sua alma gêmea, valorize a união e converse bastante com seu amor. Na intimidade, use a criatividade.





Sagitário





Sua dedicação ao trabalho será inquestionável e pode garantir mais grana para o seu bolso. Mesmo quem está de folga pode faturar uma boa grana com um bico ou um serviço extra feito em casa. No amor, atenção: ciúme de colega pode indicar paixão e o céu envia ótimas vibrações para este romance. A união vai receber novas vibrações à noite e uma conversa importante deve animar o casal. Afaste o ciúme.





Capricórnio





A criatividade vai ajudar você a agilizar as tarefas e deixar o ambiente de trabalho mais descontraído. Para quem está de folga, a ordem do dia é curtir a vida e investir na diversão. Convide a turma para fazer algo animado e, se você está só, aproveite para jogar charme e paquerar. No romance, as estrelas prometem muito carinho, romantismo e sedução. Revele seu lado mais apaixonado.





Aquário





O lar e a família serão seu porto seguro neste sábado e quanto mais tempo puder passar com os parentes, melhor. Se você vai trabalhar, tente priorizar as tarefas que você já faz com segurança e procure ficar mais no seu canto. A paquera deve esquentar no fim do dia, mas você só dará chance a quem provar que merece. A dois, busque privacidade e realize suas fantasias.





Peixes





Você vai esbanjar criatividade e vai convencer facilmente as pessoas no trabalho. Sucesso garantido para quem lida com vendas, telemarketing ou atendimento ao público. A sintonia com amigos será deliciosa. Aceite convites ou convide a galera para sair e colocar o papo em dia. No amor, pode se declarar para alguém da turma. Quem já tem par, fase cúmplice e companheira no romance. Planejem o futuro juntos.





Por João Bidu