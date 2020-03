HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (7)

Uma obra em andamento





Tua identidade é o sofisticado e criativo resultado do que foste percebendo ao longo de tua existência. Perceber é apropriar-se, pois, logo que identificas algo com tua percepção, o integras de imediato ao teu caráter, se acomodando em ti como se sempre tivesse estado aí, só faltando o gatilho da percepção para o completar. Por isso, é impossível defenderes o que consideras teu, o que tu inventaste para ti, porque no instante que outra pessoa o perceber e identificar, o assimilará. É assim que a cultura se movimenta, seu processo é uma constante mixagem feita através das percepções humanas. Nada se salva desse processo, nada é sagrado o suficiente para o deter, talvez, inclusive, porque essa seja uma parte do processo divino da recriação do Universo. Uma obra em andamento através do reino criativo da natureza, o humano.

Aquário - 21/01 a 19/02





As pessoas apontam o dedo crítico com facilidade, sem se deter a observar que o que criticam em você é exatamente o que elas fazem. Assim fica difícil estabelecer qualquer diálogo. Aja de acordo com seus interesses.





Peixes - 20/02 a 20/03





As coisas mais óbvias são, geralmente, as mais negligenciadas também. Por exemplo, você sonha com futuros brilhantes e nos seus devaneios a imaginação viaja longe. Sem esforço nada disso acontece. Óbvio, não é?





Áries - 21/03 a 20/04





Sua alma não lida bem com mistérios, porque esses criam um suspense insuportável. Neste momento, porém, você terá de aceitar esse modo de proceder da vida e, dentro do possível, aguardar pelo momento de agir.





Touro - 21/04 a 20/05





As pessoas dizem isto e aquilo, as pessoas dão conselhos, as pessoas orientam você, as pessoas incentivam e motivam. Porém, quem ficará na linha de frente será você. Por isso, é sua a escolha de o que fazer.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Inúmeras pessoas dão o dito pelo feito, se conformando com discursar a respeito do que fariam. Porém, depois acontece de elas nada fazerem. Evite entrar nessa onda, é preciso tentar, mesmo que resulte em errar.





Câncer - 21/06 a 21/07





Sempre haverá mais sonhos do que tempo para os realizar. Por isso, é fundamental que você selecione direito os sonhos que pretende realizar, pois, isso evitará dispersões contraproducentes. Agora é o momento.





Leão - 22/07 a 22/08





É arriscado tomar iniciativas agora, porém, só restou você para fazer o necessário. Atravesse a barreira dos dilemas e ressentimentos e faça o necessário, sem esperar aplausos, porque em vez desses virão as críticas.





Virgem - 23/08 a 22/09





A desconfiança passará, porque será substituída pela visão de que seus interesses foram preservados, apesar das mudanças que se colocam em andamento. Difícil confiar, porém, é o melhor que você poderia fazer agora.





Libra - 23/09 a 22/10





Muita gente bacana circulando por aí, porém, gato escaldado não se aproxima mais do que outrora lhe fez mal. Você tem razão ao querer manter uma distância segura das pessoas. Isso evitará novos problemas. É assim.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Nem tudo é competição, entre os seres humanos deveria haver mais colaboração. Porém, enquanto esse estado de coisas não prevalece, não resta alternativa a não ser competir mesmo. Faça isso, mas com razões elevadas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Apesar dos perrengues que ancoram você e paralisam os necessários movimentos, mesmo assim você precisa depositar um voto de confiança no futuro, porque as coisas, definitivamente, não serão assim para sempre.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Essa tensão que paira no ar parece ter estado sempre aí e, ainda, parece que sempre acompanhará seu caminho. Porém, não é assim que as coisas são, porque essa tensão passará e não deixará rastros. É assim que funciona.





Por: OSCAR QUIROGA