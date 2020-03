HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (4)

Percepção, absorção, apropriação





O medo de perder a identidade cultural que cada grupo tem, caminha lado a lado com a vontade humana de ampliar sua percepção, porém, um comportamento está fadado à extinção, enquanto o outro se movimenta com vigor no sentido da consolidação. A reação violenta ao processo de globalização, que começou muito antes da tecnologia que a acelerou, é natural diante da iminência de grupos culturais serem extintos, por perderem o contato com suas raízes. Essas raízes, porém, não existiram sempre e, na sua origem, absorveram símbolos de outras, nunca foram completamente originais. Aquilo que nossa humanidade percebe é, de imediato, absorvido ou apropriado. Perceber o funcionamento do mundo como uma unidade continuará substituindo o apego às raízes locais.

Aquário - 21/01 a 19/02





Tentar e falhar, tudo bem. Deixar de tentar, por muito falhar, aí não está tudo bem. O assunto é seguir em frente e continuar tentando, porque o caminho não se trilha por si só, sua alma é que deve trilhar o caminho.





Peixes - 20/02 a 20/03





Do medo que paralisa ao atrevimento que cria dinamismo. Este é um daqueles momentos em que os contrastes se tornam vívidos e evidentes e, por isso, você encontra a oportunidade de fazer mais do que o normal. Atrevimento.





Áries - 21/03 a 20/04





Faça concessões, porque nesta parte do caminho seria contraproducente você se esforçar exageradamente para que suas razões prevaleçam. Faça concessões, porque assim as coisas serão boas para todo mundo.





Touro - 21/04 a 20/05





Seguir os conselhos da maioria não será contraproducente, mesmo que isso pareça tirar de você o controle da situação. Há mudanças em curso que precisam acontecer, e cabe a você se adaptar a elas com rapidez. É assim.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Ainda que milhões de receios e dilemas paralisem sua vontade de agir, neste momento será melhor você se atrever a furar esse bloqueio e tentar. Errar como resultado disso será irrelevante, porque você avançará mesmo assim.





Câncer - 21/06 a 21/07





Depositar confiança nas pessoas será sempre um dos passos mais arriscados, porém, sem isso, tudo o mais se veria continuamente complicado. Este é o momento em que você pode fazer o teste e depositar confiança.





Leão - 22/07 a 22/08





Os dilemas são inevitáveis, mas não por isso eles hão de dominar a cena o tempo inteiro. Em algum momento, que para você é agora, se torna necessário ir além dos dilemas e agir a despeito desses. É agora ou agora.





Virgem - 23/08 a 22/09





As coisas se esclarecem, porque há pessoas que fazem o necessário para isso, e você pode se beneficiar com as atitudes delas. Por isso, tome distância e ofereça tempo e espaço para elas agirem, sem você as criticar.





Libra - 23/09 a 22/10





A margem outorgada para ouvir as orientações das outras pessoas começa a se estreitar e, com isso, começa o tempo em que você terá de se atrever a colocar em marcha suas próprias orientações. É complicado, mas é melhor.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Muito rapidamente o jogo virará ao seu favor, mas em vez de se entusiasmar com a perspectiva e ficar esperando por essa onda, comece agora mesmo a se movimentar com estratégia e cuidado na direção de suas pretensões.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Procure fazer o necessário para aliviar a carga que pesa sobre suas costas, porque seria inútil continuar tentando resolver questões que se colocaram fora de seu alcance. Há muita mais vida para ser vivida.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Há margem de manobra bastante generosa para você tomar atitudes atrevidas e garantir sucesso através delas. Porém, você terá de lidar com suas apreensões, sejam essas realistas ou produto de fantasia.





Por: OSCAR QUIROGA