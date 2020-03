HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (27)

©REPRODUÇÃO

Áries





Assuntos de grana devem ocupar sua mente durante todo o dia. Procure controlar bem os gastos e tente deixar o cartão de crédito em casa para não ceder à tentação das compras. Mas se você já se enrolou em dívidas, é hora de refletir e buscar soluções: que tal invistir em uma ideia lucrativa? No amor, você vai querer mais segurança e estabilidade. Melhore o diálogo para vencer o ciúme, valeu?





Touro





Você está confiante e vai investir todo seu potencial nos projetos e objetivos que tem para o futuro. Mercúrio acentua sua criatividade e você terá ideias incríveis no trabalho. Troque informações com os colegas - pode receber ótimas dicas da turma. Papos e encontros com amigos devem animar a sua vida social e amorosa. Se você já encontrou sua cara-metade, valorize o diálogo e o companheirismo.





Gêmeos





Você vai contar com muita criatividade e raciocínio rápido no trabalho. A Lua também acentua a sua intuição, por isso, confie em seu sexto sentido ao conduzir uma conversa ou tomar decisões importantes. Só revele seus planos a quem realmente puder ajudar. Se o namoro é com um colega, talvez queira manter a relação em segredo por enquanto. Na união, sonhem juntos e façam planos.





Câncer





Unir-se a pessoas que têm ideias e objetivos parecidos com os seus pode ser muito vantajoso para a sua carreira. Trabalhe em equipe e aproveite para trocar experiências com seus parceiros. Encontro com alguém de outra cidade pode ser emocionante. Procure os amigos e coloque o papo em dia. As afinidades com alguém da turma podem render namoro. A dois, aposte na parceria para o que der e vier.





Leão





Mudanças no emprego podem agitar o seu dia, mas tudo indica que serão transformações muito positivas. Encare as novidades como oportunidades de progredir e se destacar no que faz. Dê ideias, revele seus projetos e defenda suas opiniões. Nos assuntos do coração, pode sentir atração por uma pessoa influente do sem trabalho: converse antes de se envolver. Se já tem par, pode realizar um antigo desejo com seu bem. Apimente o sexo.





Virgem





No trabalho, a Lua vai aumentar seu interesse e sua curiosidade: você terá muita disposição para aprender coisas novas, trocar experiências com os colegas e debater problemas para encontrar boas soluções. Uma dica dos astros é estimular o diálogo e as parcerias com colegas. No amor, se o namoro é a distância, melhore o contato para não esfriar. Na união, fase de boas conversas e grande afinidade. Abra seu coração.





Libra





Este é um bom momento para quem é de Libra e deseja mudar de emprego ou quer conquistar mais estabilidade na carreira. Mercúrio ajudará você a dialogar e defender suas ideias e será mais fácil negociar melhorias ou mostrar seus talentos em uma entrevista, por exemplo. Nos assuntos do coração, sua sensualidade está acentuada, o que promete sucesso na conquista e mais fogo na intimidade. Renda-se aos desejos.





Escorpião





Você vai se sair melhor se puder contar com outras pessoas para realizar suas tarefas, por isso, trabalhar em equipe será uma boa opção. Troque ideias com os colegas e use a criatividade para resolver qualquer questão. Paquera e romance recebem bons estímulos. Na conquista, converse bastante para conhecer melhor o alvo. No romance, a sintonia será deliciosa e os papos superdescontraídos.





Sagitário





Sextou e o trabalho estará no centro das suas atenções hoje. Cumpra suas tarefas com disciplina e responsabilidade para fechar a semana sem preocupações. Fase estimulante para quem trabalha em casa, com parentes ou com atividades domésticas. Abuse da criatividade. As paqueras podem ficar em segundo plano ou talvez queira reatar com um ex. A dois, estimule o diálogo e ajude em tudo que puder.





Capricórnio





Simpatia e boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser nesta sexta-feira. Você terá muita facilidade para dialogar e negociar, o que deve render acordos bem vantajosos no trabalho. A Lua também indica sorte em jogos: faça uma fezinha. Nas paqueras, se você está livre, use e abuse do seu charme e deixe claro o que quer. Na união, fase leve e descontraída, ideal para namorar!





Aquário





Você pode ter uma boa oportunidade de colocar em prática um projeto que tem guardado há bastante tempo. Se depender dos astros, pode ganhar um bom dinheiro com esta ideia. Mas o céu também indica gastos com casa e família, por isso, evite extravagâncias. No amor, encontro com alguém do passado pode balançar seu coração, mas tome o cuidado de conversar antes de tomar qualquer decisão. Na união, pegue leve com as cobranças.





Peixes





Quem procura um novo emprego vai contar com uma força toda especial dos astros para se destacar nas entrevistas e seleções e será mais fácil falar das suas competências. Quem já trabalha também terá mais confiança para dar ideias e opiniões e pode até negociar melhorias. Na paquera, vença a timidez e puxe papo com o crush. Se você já tem seu par, estimule o diálogo e compartilhe seus planos.





Por João Bidu