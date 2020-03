HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (17)

©REPRODUÇÃO

Áries





A Lua realça seu lado mais ambicioso e o desejo de melhorar de vida será um grande incentivo para você investir mais na carreira. No campo das finanças, você sabe que o dinheiro não cai do céu e vai lutar com unhas e dentes por uma boa oportunidade de aumentar seus ganhos. No amor, pode se interessar por uma pessoa influente e bem de vida. Para quem já encontrou seu par, bom dia para planejar o futuro a dois.





Touro





Você terá muita facilidade para aprender e vai se interessar por tudo que possa abrir a sua mente para um futuro melhor. Inspire-se no exemplo de pessoas sábias e bem-sucedidas para se dar bem também. Nos assuntos do coração, há chance de romance com uma pessoa de outra cidade ou com colega de estudos ou religião. Na vida a dois, vai encantar o par com seu charme e pode descobrir ainda mais afinidades com seu bem.





Gêmeos





Os astros incentivam você a encarar suas preocupações e buscar soluções definitivas para os problemas: bom momento para colocar em prática as mudanças que até agora só pareciam sonhos. Confie na sua intuição e deixe os ressentimentos para trás. No amor, você vai esbanjar sensualidade e pode seduzir quem quiser e um romance secreto será excitante. Na união, revele e realize as suas fantasias.





Câncer





Trabalhar em equipe será uma ótima opção para o seu signo hoje. Una-se aos colegas e lutem juntos para atingir as metas em comum. Se depender dos astros, a sintonia com amigos e parceiros só vai aumentar. E tanto entrosamento pode até refletir nos assuntos do coração e transformar uma amizade em amor: o céu dará todo apoio, então, vá em frente! No romance, fase repleta de companheirismo e romantismo.





Leão





Você vai priorizar o trabalho e terá ótima disposição para colocar as tarefas em dia. Os astros avisam que seu empenho será notado e pode render boas oportunidades para crescer na carreira. Nesta terça, reserve um tempo para cuidar da saúde e da beleza, pois isso fará muito bem ao seu astral. No amor, romance com colega tem tudo para evoluir. Na vida a dois, você e seu bem podem conquistar algo muito desejado.





Virgem





A Lua no seu paraíso astral promete aumentar o seu entusiasmo pela vida, deixando sua alegria contagiante e fazendo com que você consiga motivar todo mundo ao seu redor. Na vida profissional, procure se unir a quem tem ideias e objetivos semelhantes aos seus, invista nos estudos e aprenda tudo que puder. O amor promete novidades e fortes emoções, inclusive com alguém de outra cidade. Na união, sintonia de corpo, mente e alma.





Libra





Ótimo astral para quem planeja se mudar ou iniciar uma reforma em casa. No trabalho, talvez queira dar uma geral nos armários e descartar coisas que não usa mais. Sua experiência pode fazer a diferença numa tarefa importante. No amor, Vênus deixa sua sensualidade irresistível e promete esquentar o clima tanto na paquera quanto na vida a dois. O clima deve esquentar muito entre quatro paredes.





Escorpião





Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas vai tornar o seu serviço ainda mais produtivo hoje. Você terá ideias supercriativas e vai saber direitinho como argumentar para defender as suas propostas e opiniões. Uma postura mais descontraída vai facilitar as paqueras e, se encontrar alguém legal, você pode propor logo um compromisso. Na união, ótima sintonia e muito romantismo.





Sagitário





No campo das finanças, o céu indica uma fase muito lucrativa para você: o dinheiro virá do trabalho, por isso, trate de arregaçar as mangas e usar todos os seus talentos - vale até arrumar um segundo emprego para engordar o bolso e conquistar um futuro mais tranquilo. Nos assuntos do coração, romance com colega recebe bons estímulos. Se você já achou a sua cara-metade, mostra o quanto valorize seu bem e colabore com o par.





Capricórnio





A Lua realça todos os pontos fortes do seu signo e você vai mostrar ainda mais seriedade e comprometimento no trabalho. Aposte no seu carisma para se entender bem com as pessoas e conquistar o que deseja. Pode ter sorte em jogos: faça uma fezinha. Na paquera, seu charme será irresistível e promete fortes emoções. Fase carinhosa a dois, aproveite porque é hora de mostrar seu lado mais romântico.





Aquário





Você pode precisar de mais silêncio e sossego para se concentrar nas tarefas e cumprir o seu trabalho. Os astros alertam que você aposte na discrição e evite comentar seus planos, pois nem todos vão merecer a sua confiança. No campo do amor, pode faltar pique para sair e paquerar ou talvez você prefira manter um novo romance escondido por enquanto. A dois, busque privacidade: um programa caseiro promete muito romantismo.





Peixes





Você pode se associar a alguém para transformar um sonho em realidade: conte com os colegas e amigos para concretizar seus projetos. Notícias de uma pessoa querida trarão muita alegria ao seu coração, por isso, faça contato. Se você está livre e procura um amor, aceite convites dos amigos e procure se enturmar com gente nova. A vida a dois promete muito diálogo e companheirismo.





Por João Bidu