Governo transfere Rudel do comando da MSGás para o Detran

Diretor da autarquia de trânsito vai para a articulação política do governo; MSGás terá solução 'caseira"

Rudel já comandou o Detran na década de 1990 O Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) vai mudar de comando na próxima semana. Um ano depois da nomeação, Luiz Carlos Rocha Lima deixa a função e em seu lugar, entra Rudel Espíndola Trindade Junior.





Rudel sairá do comando da MSGás, companhia distribuidora de gás natural, onde está desde 2015, para assumir o Detran.





Ele tem larga experiência na área. Foi diretor-presidente do Detran entre 1995 e 1998, quando acompanhou a implantação de diversas mudanças nas regras de trânsito no País, hoje consolidadas. Também comandou a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), de 2008 a 2012. Em 2014, chefiou a Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados) de Campo Grande.





Currículo - Rudel tem formação na área de transporte. É engenheiro engenheiro civil com ênfase no setor, além de ter mestrado mestrado e doutorado em Engenharia de Transporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.





Mudanças – Na MSGás, a solução para a vaga de Rudel será caseira. O diretor-administrativo financeiro Rui Pires assume a presidência. Quanto ao atual diretor do Detran, Luiz Carlos Rocha Lima será realocado como assessor especial na Secretaria de Governo e Gestação Estratégica.





Ex-prefeito de Laguna Carapã e ex-diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Rocha foi o nome encontrado pelo Executivo para substituir a lacuna deixada pela morte do também ex-prefeito Dirceu Lanzarini na coordenação política.









