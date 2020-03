Giro do Esporte trabalha home office e mantém programa diário

Há nove anos no ar na telinha da TVE Cultura de Mato Grosso do Sul, o Giro do Esporte, driblou a pandemia do coronavírus e a equipe arrumou um jeito seguro de continuar as produções do programa diário.





De acordo com o diretor do programa Cezar Roriz, a equipe se reuniu por videoconferência para juntar ideias e descobrir uma forma de não abandonar o telespectador. “Recebemos muitas mensagens diárias e nos sentimos no dever de continuar o trabalho desenvolvido há nove anos mas com segurança por isso deixamos o estúdio de lado” revela Roriz.





A apresentadora Eva Regina, a repórter Júlia Torrecilha e a produtora Daniela Lima trabalham home office com a produção de vídeos com entrevistas, depoimentos e dicas de como praticar atividade física em casa. “O meu marido virou cinegrafista e a gente vai gravando de casa mesmo, buscando soluções para manter a atividade física durante o distanciamento social, que é muito importante nesse momento” completa Regina.





As redes sociais têm sido grandes aliadas neste momento difícil, as pessoas têm contribuído com vídeos que surpreenderam a equipe. “No começo, achamos que teríamos poucos vídeos mas ficamos surpresas com a resposta do público, cada um colabora um pouquinho e nós fazemos o programa junto com os nossos telespectadores” conta Eva Regina.





A repórter Julia Torrecilha também conta com a ajuda da família para manter as gravações e conta que esta sempre em busca de informações para o público de casa. “Me sinto no dever ainda maior de informar a população em um momento tão difícil para todos nós, mas juntos vamos vencer essa batalha” completa Júlia.





O programa Giro do Esporte, vai ao ar de segunda a sexta-feira às 11h na telinha da TVE Cultura de Mato Grosso do Sul. Acompanhe pelo canal 4.1 da tv aberta, 15 da net ou ainda neste link





ASSECOM