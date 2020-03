Funcionário de garagem furta Hilux de cliente e veículo é encontrado capotado

Suspeito levou carro com desculpa que iria mostrar para possível comprador

A caminhonete de uma mulher de 60 anos foi encontrada depenada e capotada, na madrugada deste domingo (1), na Vila Marli em Campo Grande. O veículo teria sido furtado horas antes pelo funcionário da garagem onde a vítima tinha colocado a Hilux SW4 para venda.





Conforme boletim de ocorrência, há cerca de um mês, a mulher foi até a garagem localizada na Rua Joaquim Murtinho anunciar a caminhonete no local. Na tarde no último sábado (29), o funcionário da loja foi na casa da vítima buscar o carro com a desculpa de que iria mostrar para um cliente interessado. Algumas horas depois, o homem ligou para a proprietária do veículo e disse que precisou sair para atender sua família.





Ainda de acordo com o registro, o funcionário ficou a “tarde toda enrolando” e depois desligou o celular. Por volta das 6h deste domingo, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um grupo de pessoas estavam depenando um veículo modelo SW4.





Uma testemunha contou aos militares que acordou com um barulho alto e quando saiu na rua viu o carro já capotado. O motorista, segundo a testemunha, saiu da caminhonete e se escondeu no mato alguns instantes, mas depois voltou e falou que era proprietário de uma revenda de veículo e ofereceu R$ 3 mil para que alguém retirasse a Hilux do local.





Diante da negativa das pessoas da região, o suspeito foi embora. Quando a polícia checou as placas do veículo, descobriu que era a SW4 da idosa.





