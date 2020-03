Fotógrafa realiza retratos femininos em lar de idosos em Costa Rica - MS

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a fotógrafa Nathalia Barbosa, especialista em registrar famílias, fotografou mulheres que vivem no Lar Recanto dos Idosos, Roberto Lopes Gonçalves, em Costa Rica. O intuito foi proporcionar às idosas momentos de presença, valorização, carinho e respeito.





Acompanhada da maquiadora Fran Fagundes, quem produziu as senhoras, Nathalia usou da empatia, paciência e muita criatividade, características que não só contribuíram para a qualidade das fotos, como para a alegria das pessoas envolvidas.





Ao todo, cinco mulheres foram fotografadas e, segundo a fotógrafa, apenas uma delas é lúcida e compreendeu que estava participando de um ensaio, o que não mudou em nada o resultado proposto pela profissional. “Mesmo não entendendo o que estava acontecendo, passar um batom, se deitar na grama com flores no cabelo e receber “coceguinha” mudou os semblantes e despertou sorrisos. Pude perceber no olhar delas como o amor é capaz de tocar a alma humana”, contou Nathalia.





Além de transformar o dia das mulheres, com seu trabalho a fotógrafa pretende chamar a atenção das pessoas e motivá-las a realizar doações ao Lar de Idosos, que é uma Instituição Filantrópica. “As pessoas podem doar produtos de limpeza e de higiene pessoal, como também de gênero alimentício. E o mais importante, podemos doar um pouco do nosso tempo, que talvez seja o que eles mais necessitam neste momento”, explicou.





Serviço





O Lar fica na Rua Leandro Ortiz de Menezes, nº 344, no Bairro Figueira 2. O telefone é o 3247-3966 e o funcionamento é em horário comercial.

Por: Nathalia Barbosa