Exército monta hospital de campanha para atender militares em MS

Posto de atendimento avançado serão montados em duas áreas militares da Capital

Tendas começaram a ser montadas hoje em Campo Grande

O Exército iniciou a montagem de hospitais de campanha em Campo Grande, inicialmente, para atender casos de infecção do novo coronavírus (Covid-19) de militares e respectivos familiares. A montagem dos containeres começou hoje no campo do 9ª grupamento logístico, na Avenida Duque de Caxias.





Segundo informações apuradas pela reportagem, outro posto de atendimento avançado será montado na área do Hospital Militar. A montagem começou hoje e será vistoriada amanhã pelo general Lourival Carvalho, comandante do CMO (Comando Militar do Oeste).





O atendimento médico poderá ser estendido à população em geral, caso haja acordo entre Exército e prefeitura de Campo Grande, sendo avaliada a situação de disseminação do coronavírus na cidade.





Em nota, o CMO havia divulgado a formação de Comando Conjunto Oeste, composto por militares da Marinha, Exército e Força Aérea que irá atuar no apoio às ações dos governos contra a doença em Mato Grosso do Sul.





O grupo, segundo nota, vai trabalhar no “no apoio aos órgãos de saúde e de Segurança Pública, visando mitigar os impactos à população brasileira”.





A reportagem entrou em contato com assessoria para detalhar que tipo de apoio será dado, mas não obteve retorno.





Por Silvia Frias e Geisy Garnes