Ex-Promotor deixa presidência da Santa Casa para confirmar pré-candidatura a prefeito de Campo Grande

O advogado e Ex-Promotor Esacheu Nascimento deixou, na noite da ultima quinta-feira dia 26 de março a presidência do Conselho de Administração da ABCG (Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande) e da AASC (Associação Amigos da Santa Casa). Em nota, Esacheu informou deixar o cargo para “traçar um novo desafio de impacto municipal”.





Na semana que termina o prazo de filiações partidárias que se dará este ano em quatro de abril, os partidos finalizam seus quadros com os nomes para disputa do pleito de 2020. O PP mais uma vez sai na frente e confirma o nome do Advogado e Ex-Promotor Esacheu Nascimento como pré-candidato a prefeito de Campo Grande.



Quem é





Esacheu Cipriano Nascimento tem 66 anos, é natural de Ibiporã (Próximo a Londrina), no Paraná. Há 40 anos mora em Campo Grande. É casado com Maria Bernadette Borges Bueno Netto e pai de dois filhos. Advogado graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e Especializado em Direito Público e em Direito Privado. Fez carreira no Ministério Público tendo se aposentado como Promotor de Justiça da nossa Capital; Trabalhou sempre na área jurídica ou afim; Foi Secretário Adjunto de Justiça de Mato Grosso do Sul: 1985/1986; Secretário de Estado de Justiça, Trabalho e Ação Social: 1989/1990; Presidiu o FONSET: Fórum Nacional dos Secretários do Trabalho; Foi professor da Faculdade de Direito da FUCMT hoje UCDB – Universidade Católica Dom Bosco; Presidiu a Associação Sul-mato-grossense do Ministério Público; Integrou a Diretoria da CONAMP: Confederação Nacional do Ministério Público; Foi chefe da Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional do Governo Brasileiro; Foi assessor da Presidência do Senado Federal; Foi Secretário Executivo (e Ministro Interino) do Ministério da Integração Nacional do Governo Brasileiro; Foi Presidente do Rotary Clube de Campo Grande Cidade Morena; Foi Presidente do Operário Futebol Clube; Assessorou o Vice-Presidente da República com a equipe da FUNCAT/INPE no Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco; Advogado militante na Comarca de Campo Grande (MS); Ex Presidente da ABCG, associação mantenedora da Santa Casa de Campo Grande. Dr. Esacheu se filiou ao PP (Partido Progressista) é pré-candidato a prefeito de Campo Grande.









Fonte: Agora Campo Grande