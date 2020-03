Ex-assessor de Mandetta é encontrado morto em apartamento na Capital

Francisco de Arruda Cangussu, o Kiko Cangussu foi encontrado caído na cozinha do seu apartamento

Francisco de Arruda Cangussu era blogueiro e advogado ©Reprodução/Internet

O advogado e blogueiro Francisco de Arruda Cangussu, de 62 anos, também conhecido como Kiko Cangussu foi encontrado morto em seu apartamento no Centro da Capital, por volta das 19h30 desta segunda-feira (30). Kiko foi assessor parlamentar do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta quando ele ainda era deputado federal por Mato Grosso do Sul.





A suspeita da família é de que o advogado tenha sofrido um infarto. Francisco não era visto desde o início desta tarde. Desconfiado da situação, o seu irmão, Paulo Cangussu foi até o edifício do advogado e se deparou com a porta trancada.





Depois de muita insistência para que a porta fosse aberta, ele entrou em contato com o filho do advogado, Luiz Guilherme Cangussu, que em seguida esteve no local e abriu o apartamento.





“O ventilador, televisão e computador estavam todos ligados quando o encontramos. Acreditamos que ele tenha tido um infarto, ele estava caído na cozinha”, comenta Paulo que é empresário.





No último domingo (29), Kiko fez uma postagem no Facebook dizendo que estava com sinusite e tinha receio da doença ser um dos sintomas de coronavírus, uma hipótese que o empresário acha pouco provável. “Ele não tinha nenhum problema de saúde a não ser a sinusite”, completa.





A família ainda aguarda a liberação do corpo no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para definir um local do velório e sepultamento do advogado.





Fonte: campograndenews

Por: Adriano Fernandes