EMPREGOS| Semana começa com 776 oportunidades oferecidas pela Funtrab em MS

A oportunidades estão em 30 agências de emprego com atendimento gratuito no Estado

A partir desta segunda-feira (9), trabalhadores terão 776 oportunidades para sair da fila do desemprego em Mato Grosso do Sul. A lista de vagas é organizada pela Funtrab (Fundação do Trabalho) em 30 agências de emprego com atendimento gratuito no Estado.





A maior parte das vagas, 231, é para Campo Grande. Mas, também há oportunidades para quem está em Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.



Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há cargos reservados para pessoas com deficiência.









Por: Anahi Zurutuza