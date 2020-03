EMPREGOS| IBGE lança amanhã (5) concurso com quase 3 mil vagas temporárias em MS

Inscrições podem ocorrer ainda neste mês e serão 400 vagas para agentes e 2.500 para recenseadores no Estado

IBGE prevê contratação de recenseadores também a partir de maio no País O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará amanhã (05), às 10h (horário de Brasília), o edital do Processo Seletivo Simplificado para Agente Censitário Municipal/Agente Censitário Supervisor e Recenseadores do Censo 2020. Estão previstas 400 vagas para agentes censitários municipais (ACM) e agentes censitários supervisores (ACS) e 2.500 recenseadores em Mato Grosso do Sul.





As inscrições estão previstas para ocorrer ainda neste mês. As vagas que são temporárias devem ser distribuídas entre os 76 municípios do Estado. Os agentes vão atuar nos postos de coleta do Censo Demográfico 2020.





A remuneração média do Agente Censitário Municipal (ACM) é de R$ 2.100, Agente Censitário Supervisor (ACS), com ganhos de R$ 1.700. No Estado serão pelo menos 2.500 vagas para recenseador que tem remuneração por produção.





Os cargos de agente censitário supervisor e agente censitário municipal têm como requisito de escolaridade o nível médio completo. Já para recenseador o nível é o fundamental. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.





Censo





O Censo da população brasileira é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cada dez anos e exige um planejamento minucioso, já que a operação de campo é bastante complexa.





Em 2020, o trabalho vai mobilizar 180 mil recenseadores, 25 mil supervisores e outros 10 mil agentes. A estimativa é que o Brasil tenha cerca de 212 milhões de habitantes residindo em 71 milhões de domicílios.





Os dados recolhidos pelo IBGE servem para subsidiar a implementação e o aprimoramento de políticas públicas.





Fonte: campograndenews Por: Rosana Siqueira