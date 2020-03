EMPREGOS| Funtrab oferece 205 vagas nesta quarta-feira (18)

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta quarta-feira 205 vagas de emprego em Campo Grande. A agência de emprego fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30. Há oportunidades também para candidatos com deficiência.





As oportunidades são para marceneiro, mecânico, mecânico de ar-condicionado, refrigeração, mecânico de auto em geral, mecânico de auto em geral, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de manutenção de motocicletas, mecânico de suspensão, mecânico eletricista de automóveis, merendeiro, monitor de recreação, motorista carreteiro, motorista de caminhão, motorista entregador, operador de seccionadora, operador de áudio, operador de caixa e operador de empilhadeira.









