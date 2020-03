Eldorado Brasil e Senai realizam aula inaugural em Selvíria

Unidade móvel de ensino do Senai é a primeira no município e vai atender 15 jovens

Uma parceria entre a Eldorado Brasil e o Senai-MS (Serviço Nacional da Indústria) vai proporcionar aprendizado técnico gratuito a 15 jovens de Mato Grosso do Sul. Uma unidade de ensino móvel totalmente adaptada será instalada na cidade de Selvíria, a 35 quilômetros da fábrica da Eldorado Brasil, para formação dos jovens no curso de eletromecânica. O curso terá duração de dois anos.





A aula inaugural foi realizada no dia 3 de março (terça-feira), precedida de uma cerimônia oficial. O contêiner está localizado no alojamento da companhia na cidade, que fica na Avenida Rotary Club, 760. Os selecionados têm entre 18 e 22 anos e passaram por um cuidadoso processo seletivo para participar do programa.





A turma terá alternância de cronograma entre atividades teóricas e práticas, que variam por módulo de ensino do curso. As aulas são mistas, nas modalidades presencial e à distância. A parte prática será desenvolvida no campo, junto ao setor de manutenção mecânica de silvicultura, em fazendas da Eldorado Brasil localizadas do município de Selvíria.





Todos os jovens receberão bolsa-auxílio, vale transporte, refeição e treinamentos fornecidos pela empresa. As aulas serão todas ministradas por professores dos cursos do Senai-MS.





“Nós do Senai estamos satisfeitos com o dia de hoje, que é resultado de muito trabalho e uma forte parceria com a Eldorado Brasil. Graças a esta dedicação conseguimos trazer algo inédito pra Selvíria e dar oportunidade e perspectivas para os jovens da cidade”, afirmou o gerente do Senai-MS de Três Lagoas, Rodrigo Bastos





De acordo com Elcio Trajano Jr., diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado Brasil, a iniciativa está em linha com os direcionadores de investimentos sociais da empresa, que são a saúde e a educação, com a potencialização para os jovens talentos.





“A presença da companhia na região traz diversos benefícios e, sem dúvidas, a contribuição com a educação é um dos grandes destaques. Afinal, é isso que prepara as pessoas tecnicamente e oferece condições para a prática, gerando oportunidades de trabalho”, comentou Elcio Trajano Jr.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é produtora de celulose branqueada de eucalipto. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano​. Ao todo, mais de 4 mil pessoas trabalham na empresa.





ASSECOM