Durante a madrugada, 10 presos fogem de delegacia no interior

Apenas um policial estava de plantão e fazia a custódia dos detentos

Sete dos 10 presos que fugiram da delegacia nesta madrugada ©Divulgação/Polícia Civil

Dez presos custodiados na Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, cidade distante a 97 quilômetros de Campo Grande, fugiram na madrugada desta terça-feira (24).





Conforme informações da Polícia Civil, dos 13 presos custodiados na delegacia, 10 fugiram. O boletim de ocorrência do caso ainda está sendo registrado e não há informações de como ocorreu a fuga.





Segundo o presidente do Sinpol-MS (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), Giancarlo Miranda, apenas um policial fazia a custódia dos presos. ''Já fizemos várias denúncias da situação que Ribas do Rio Pardo vivencia. O local é inapropriado, não tem condições de manter presos e, mesmo assim, faz custódia'', disse.





Ainda segundo Giancarlo, a situação dos presos custodiados nas delegacias do interior pioram diante da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). ''Os presos que estão nas delegacias precisam ser retirados", ressaltou.





Foragidos





Os presos que fugiram foram identificados como Bruno Antônio Oliveira da Silva, Emanuel Rosa de Andrade, Bruno Simão dos Santos, Fabrício de Andrade, Rafael Batista do Amaral, Marcos Luiz Pereira da Silva Filho, Adriano Luiz da Costa, Wellington Barbosa Silva Freitas, Luos Henrique de Assis Costa e Vitor da Silva Santos.





Denúncias sobre os foragidos podem ser feitas por meio do telefone (67) 33238-1138 / 2428.





Por Kerolyn Araújo