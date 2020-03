Mínima na Capital será 18º C e máxima de 29º C com tempo parcialmente nublado a claro, e Estado pode ter chuvas isoladas

©REPRODUÇÃO O sol amanheceu forte hoje na Capital com temperatura mais amena. A mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 29º C. O dia será de tempo firme de parcialmente nublado a claro. A umidade do ar deve ficar em 40% a mínima e máxima de 85%.





No Estado hoje o tempo fica de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no nordeste e leste do estado. Demais áreas do estado tempo parcialmente nublado a claro. A mínima será de 16ºC e a máxima de 35º C.





Por: Rosana Siqueira