Diretoria determina suspensão dos jogos da 17ª Copa Assomasul de futebol

O presidente da Assomasul, Pedro Caravina ©Edson Ribeiro

A diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) decidiu nesta segunda-feira (16) suspender as partidas válidas pela 17ª Copa Assomasul de futebol, competição que reúne servidores públicos municipais de 56 prefeituras.





O anúncio foi feito pelo presidente da entidade municipalista, prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, em razão dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.





Aberta oficialmente no último dia 7 na cidade de Dois Irmãos do Buriti, a Copa Assomasul teve sequencia no fim de semana, com rodada dupla nas cidades de Sidrolândia, no sábado (14), e Bela Vista, no domingo (15), de onde saíram classificadas as equipes de Maracaju, Sidrolândia, Campo Grande, Bela Vista, Ponta Porã e Nioaque.





A pandemia tem preocupado as autoridades públicas em todo o país. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divulgou no domingo (15) novo balanço dos casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil: são 200 casos.





Nesta segunda-feira (16), o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, anunciou uma série de medidas restritivas devido ao surto da doença que tem deixado a população em pânico.





De acordo com boletim divulgado domingo (15) pela Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul conta com dois casos confirmados para novo coronavírus e quatro suspeitos.





“Em conversa com os coordenadores da Copa Assomasul, resolvemos adia as partidas da competição”, informou Caravina, referindo-se aos próximos confrontos.





Inicialmente, conforme a determinação da diretoria da Assomasul, a ideia é suspender o campeonato por um prazo de 20 dias.





Com isso, fica suspensa a próxima rodada da Copa que ocorreria sábado (21) na cidade de Costa Rica, com a participação, além do time da casa, dos municípios de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba e Figueirão.





Outra rodada adiada é a de Paraíso das Águas, domingo, dia 22 deste mês.





Por: Willams Araújo