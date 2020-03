Dicas para economizar energia elétrica no período de quarentena

©ILUSTRAÇÃO Você que está trabalhando em casa, Home Office, com a criançada de aula suspensa, o CONCEN – Conselho de Consumidores da Área de Concessão da ENERGISA MS, tem algumas dicas para não se surpreender com o valor da fatura de energia elétrica nos próximos meses.





1. Ar condicionado: não dá para trabalhar sem ar nesse calorão que está fazendo. No período da manhã, o CONCEN recomenda utilizar ventilador até o limite em que o seu efeito não garante mais o conforto e a concentração necessária para a realização de seu trabalho. A partir daí, ligue o ar condicionado e regule a temperatura para manter o local de trabalho confortável, sem necessidade de gelar o ambiente. Na parte da tarde o processo é o inverso, ou seja: mantenha o ar ligado até o horário que você perceber que o conforto necessário para o ambiente possa garantido, mesmo que parcial, pelo ventilador.





2. Iluminação: embora a iluminação tenha baixa participação no consumo de energia elétrica, o CONCEN recomenda você maximizar a luz natural, com o cuidado de manter os vidros da janela fechado para não forçar o ar condicionado quando ele estiver em funcionamento. Outra dica é substituir as lâmpadas do ambiente do trabalho por lâmpadas de LED, que possui menor potência e maior iluminância.





3. Computadores: programar a tela para entrar em estado de dormência, sempre que for ausentar-se por mais de 5 minutos. A programação é muito simples, e se você tiver dúvida o próprio Google poderá lhe fornecer um passo a passo.





4. Geladeira: Fazer bastante gelo durante a noite e gelar água em garrafas térmicas para ser servida sempre a sede chegar. Essa dica é muito importante para evitar que as crianças fiquem abrindo e fechando a porta da geladeira a todo o instante, já que ociosas, a tendência e brincar e correr, estimulando a sede chegar.





5. Gambiarras: Evite ligar vários aparelhos em uma mesma tomada através dos tradicionais benjamin, porque além de apresentar risco de curto-circuito e até provocar incêndio, eleva as perdas de energia pelo efeito joule (aquecimento).





6. Já tenha em mente que sua fatura de energia elétrica poderá vir mais cara, acima da média, em razão da quarentena, sugerindo que você já reserve com antecedência um dinheiro a mais para o pagamento da fatura.





7. Além do acréscimo do consumo já apresentado, com impacto no valor da fatura, o CONCEN lembra que dia 08 de abril haverá o reajuste anual da tarifa de energia elétrica da ENERGISA, cujo índice ainda não foi definido pela ANEEL. Se houver dúvidas, CONCEN fica à disposição para esclarecimentos.











ASSECOM