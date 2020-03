Dia Internacional da Mulher é comemorado pelas servidoras do TCE-MS

Servidoras do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul celebraram, antecipadamente, o Dia Internacional da Mulher (8/3) em uma manhã especial nesta quinta-feira, 5 de março. Realizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida da Corte de Contas, a programação contou com palestra, sorteios, música, exposição de acessórios e roupas, aferição de pressão e degustação.





Com a palestra “Mulher: todos os dias da sua vida são seus!”, a coach Camila Brunetto, especialista em psicologia positiva, falou do empoderamento da mulher por meio do desenvolvimento de habilidades como o autoconhecimento, inteligência emocional e mindfulness. “O autoconhecimento vai além do nome, da profissão, de onde nasceu. É uma jornada de aprendizado sobre si mesmo”, explicou a coach.





Camila Brunetto também ressaltou a importância da inteligência emocional que, para ela, é saber lidar com as próprias emoções e utilizá-las a seu favor por meio de 5 pilares – autoconhecimento, autocontrole, automotivação, relacionamento interpessoal e sensibilidade.

Para mostrar o que é mindfulness, uma técnica de meditação que treina o cérebro para estar presente e ser mais produtivo, a coach realizou uma dinâmica com as mulheres presentes que mostrou como todas são capazes de em um curto espaço de tempo se desligar dos problemas diários e focar a mente em emoções positivas e relaxantes. “Os seus pensamentos criam a sua realidade”, concluiu Camila.





Fabiana Félix Ferreira, auditora estadual de controle externo do TCE-MS, aprovou a iniciativa e o tema abordado. “Foi uma oportunidade importante porque o corpo feminino da Corte é bastante vultoso e foi uma palestra não voltada apenas para a atividade profissional mas sim para o engrandecimento pessoal e melhoria da qualidade de vida como um todo”.





A diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, Elaine Góis dos Santos Gianotto, ao mesmo tempo que lembrou as conquistas e lutas ao longo dos anos, reafirmou o compromisso do atual presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, com a valorização, melhoria da qualidade de vida e reconhecimento do trabalho das servidoras para o bom desempenho e cumprimento da missão do Tribunal.





Contexto Histórico





Não há um consenso entre os historiadores sobre a real origem da data do Dia Internacional da Mulher. Há os que a ligam ao incêndio ocorrido em Nova York, em 25 de março de 1911, na fábrica Triangle Shirtwaist Company onde morreram 125 mulheres que trabalhavam em exaustiva jornada, bem como em péssimas condições.





Outros nos remetem às operárias russas que ousaram desafiar o Czar Nicolau II e foram às ruas em 8 de março de 1917. Elas protestavam contra a fome, bem como queriam a saída do País da Primeira Guerra Mundial.





Por: Tânia Sother