Deputado Neno Razuk faz solicitações para atender Nova Alvorada do Sul e Dourados

Para melhor atender a população de Nova Alvorada do Sul, o deputado estadual Neno Razuk solicitou a viabilização de uma viatura para a Policia Militar local, além de aumento do efetivo para a Polícia Civil. Outra solicitação feita, em sessão desta quarta-feira (11), foi a pavimentação asfáltica da Rua padre Edson Nogueira, no Jardim Pelicano, em Dourados.





No primeiro caso, a viabilização da viatura para a PM vai proporcionar a ampliação das ações ostensivas, o que vai contribuir para a segurança da população. O município também necessita de mais efetivo para a Polícia Civil, tanto de investigadores, quanto escrivães e papiloscopistas.





Para Dourados, o pedido visa atender os que precisam transitar pelo bairro. Foram construídas diversas casas na região, o que fez aumentar o fluxo de veículos e pedestres, sendo fundamental a melhoria das vias.





ASSECOM