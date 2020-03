Deputado Marçal Filho presta homenagem à senhora Gedália de Ávila

Marçal homenageou Gedália com o Troféu Celina Jallad ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho concedeu homenagem na manhã desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa, a contabilista e voluntária em projetos sociais Gedália Ferreira de Ávila. A sessão foi dedicada para homenagear mulheres que atuam em vários segmentos da sociedade e possuem a trajetória pautada no desejo de construir um Estado melhor para se viver.





Ao todo, 24 mulheres, representando as sul-mato-grossenses, receberam o Troféu Celina Jallad, instituído em homenagem à deputada estadual e primeira mulher a fazer parte do grupo de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), falecida em 2011.





Contabilista de formação, Gedália tem uma trajetória de vida voltada ao trabalho social e assistencial em Dourados. Ela foi presidente do Clube Indaiá, presidente da Creche São Francisco, fundadora do Cursilho de Dourados e da Associação Anjos do Senhor, que tem 20 anos de atuação no município.





Aos 84 anos, dona Gedália, como é conhecida, é um ícone em Dourados, uma mulher de destaque por sua empatia, desprendimento e generosidade. Ela atribui toda essa sua disposição porque sempre encontrou nos inúmeros amigos e familiares a sua própria força, para ajudar a quem precisa.





A Associação Anjos do Senhor da qual Gedália faz parte é formada por mulheres voluntárias que se dividem em várias frentes, com visitas aos pacientes internados nos hospitais públicos; de confecção de fraldas; de montagem de kits de higiene pessoal, e de distribuição de cestas básicas para pacientes cadastrados.





"Gedália e as demais voluntárias da Associação não levam apenas bens materiais para pacientes que precisam. Mais que isso, levam conforto, carinho, afeto e esperança. Um trabalho digno e que faz a diferença para inúmeras pessoas que se encontram acamadas", destacou o deputado Marçal Filho ao prestar a homenagem.





Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, Marçal está promovendo neste Mês da Mulher debates com temáticas sobre os desafios e soluções para o enfrentamento à violência contra a mulher. Ele tem em cobrado a aplicação da lei 5.437 de 2019, de sua autoria, que restringe a posse ou porte de arma dos indivíduos que praticam violência doméstica e familiar em Mato Grosso do Sul.





ASSECOM