Deputado Lídio Lopes integra Comissão fiscal e orçamentária durante calamidade pública

O deputado estadual Lídio Lopes destaca a decisão da Assembleia Legislativa que resolveu suspender as atividades durante 15 dias, devido aos casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul. A casa de leis continua funcionando internamente com os serviços essenciais e os deputados permanecem de prontidão.





“O retorno está previsto para o dia 02/04, mas isso pode ser alterado, vai depender do cenário. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa nós votamos on-line. Eu e mais seis deputados estivemos presencialmente na assembleia. Estamos todos na expectativa e a disposição do governo e da população”, declarou o deputado estadual Lidio Lopes.





Na sexta-feira (20) os deputados aprovaram o decreto de calamidade pública em MS e criaram uma comissão para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública. Lidio Lopes integra a comissão e destaca que os trabalhos podem ser desenvolvidos por meio virtual e a comissão realizará, mensalmente, reunião com o Secretário de Estado de Fazenda (Sefaz) e o Secretário de Estado de Saúde (SES), para a avaliação.





ASSECOM