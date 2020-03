Deputado Herculano Borges entrega troféu Celina Jallad

Na manhã desta terça-feira (10), o deputado estadual Herculano Borges participou da solenidade alusiva ao Dia Internacional da Mulher, onde homenageou duas mulheres que prestaram relevantes serviços para a população de Mato Grosso do Sul. Eudirce Isabel dos Reis Fioresi e Erika Karla Barros da Costa, receberam o Troféu Celina Jallad das mãos do parlamentar.





O troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 03/2011, é conferido anualmente às mulheres com reconhecida atuação no Estado. Celina Jallad deixou um legado de respeito e dedicação à todas as mulheres do Estado. Foi a terceira mulher a assumir um mandato no Legislativo Estadual.









Por: Élida Monteiro