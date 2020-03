Deputado Felipe Orro solicita obras de saneamento e pavimentação para Aquidauana e Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro solicita serviços de saneamento básico e infraestrutura para os municípios de Aquidauana e Anastácio, durante sessão plenária desta quarta-feira (4). Ao governador Reinaldo Azambuja, Felipe pede com urgência a implantação de rede coletora de esgoto na Vila Icaraí (Aquidauana), atendendo ao ofício de autoria do vereador Edinho Grance. A solicitação foi encaminhada ao diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior.





Em outra indicação, Felipe Orro solicitou ao governador e ao secretário de Estado de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith, o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Antônio Campêlo, extensão do Asilo São Francisco até o Conjunto Arara Azul, também em Aquidauana.





“Ambos pedidos atendem reivindicação dos moradores que aguardam há anos por alguma providência do Poder Público para a realização dos serviços solicitados”, aponta o deputado.





Anastácio





Felipe Orro também pede o recapeamento do asfalto na Rua Aziz Scaff, extensão do Bairro Cohab, Conjunto Novo Horizonte e Jardim Campanário, localizada no município de Anastácio.





Conforme explicou o deputado, esta via é uma importante ligação do centro da cidade aos bairros mencionados. “Necessitamos da conjunção de esforços e recursos para o início e conclusão deste serviço que garantirá mais segurança aos motoristas e pedestres que utilizam diariamente esta rua”, afirma.





A solicitação atende ao ofício nº 091/2020/GAB/PMA do prefeito de Anastácio, Nildo Alves de Albres, e também foi endereçada ao governo do Estado bem como à Secretaria de Estado de Infraestrutura.





ASSECOM