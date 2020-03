Deputado Antônio Vaz solicita reforma em ponte de Terenos

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) protocolou indicações na sessão plenária desta quarta-feira (12), ao governador do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja, solicitando a reforma da ponte de madeira no município de Terenos-MS.





“A reforma beneficiará os pequenos e grandes produtores, além dos moradores da região que atualmente sofrem com a falta do acesso rápido. A ponte possuí uma extensão de 69,00 metros sobre o Rio Aquidauana” afirma Vaz.





Conforme o morador de Terenos, Paulo Barboza, a ponte deverá facilitar o acesso de caminhões que atualmente não transitam por falta de reparos. “As crianças precisam dessa ponte para atravessar e ter acesso ao ônibus escolar, dessa forma os pais e as crianças terão uma qualidade de vida” comenta o morador do município.













ASSECOM