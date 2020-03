Deputado Antonio Vaz pede em caráter de urgência a desinfecção das ruas de Campo Grande

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), solicitou em caráter de urgência ao governador Reinaldo Azambuja, a limpeza e desinfectação das ruas de Campo Grande, para combater o coronavírus, já que uma das medidas preventivas é a higienização.





Cuidados básicos de limpeza evitam a proliferação do COVID-19, doença que já matou mais 22 mil pessoas no mundo todo. Só em Mato Grosso do Sul, existe 44 casos conformados, 51 casos suspeitos e nenhum óbito até o momento.





A desinfecção tem como objetivo matar os micro-organismos que estão nas ruas que são vírus, bactérias, fungos e ácaros, a limpeza forma uma camada protetora que mantém o local desinfetado.





O deputado Antonio Vaz, ressaltou que essa medida já é usada em alguns estados. "A ideia é impedir avanço do coronavírus, medidas de limpeza é falado a todo tempo, então temos que realizar ela dentro e fora de casa" comentou o parlamentar.





O trabalho de desinfectação utilizaria o produto que foi usado na China, o quartenário de amônia de 5ª geração, essa técnica desinfecta os ambientes externos e tem durabilidade de três meses e, em ambientes internos, seis meses.





ASSECOM