Definidos os campeões da 1ª etapa do Interclubes de Tênis

Quatro equipes disputaram neste fim de semana a 1ª etapa do Interclubes de Tênis MS 2020. Os jogos foram realizados nas quadras da AABB Campo Grande e Circulo Militar e os confrontos foram divididos em 3 categorias: C para 4ª e 5ª classes, B para 2ª e 3ª e A para atletas da 1ª classe. Cada equipe é composta por duplas femininas e masculinas e no caso de empate, um jogo de dupla mista define o vencedor.





Pela categoria A, a equipe Paz AABB formada pelos atletas Jailson Paz, Tiago Santos, Ériva Brunet e Vanda Alves ficaram em primeiro lugar ao vencer a equipe do Clube Estoril formada pelos atletas, Rogério Paz, Gustavo, Valéria Melo e Esther Munhoz.





Já na categoria B, vitória da equipe Paz AABB formada pelos atletas Eva Regina, Yuri Chiba, Osmair Vicente e Jandir em cima da equipe Yujiro Team de Bonito, que contou com as atletas Lia Yamaguchi, Ana Carolina, Alex Pelk, Ygor Lopes e Gabriel Lopes.





Na disputa da categoria C, a equipe Paz AABB formada pelos atletas Jéssica Manfrin, Leila Gonçalves, Vanessa Marchioretto, Willian Areválo, Gustavo Machado e Douglas Santos faturaram o primeiro lugar e o Clube Estoril, com os atletas, Camila Sahib, Natália Escobar, Manuel Paiva e Carlos Baldasso ficou na segunda colocação.





Nesta 1ª etapa a equipe Paz AABB Campo Grande ficou em primeiro e o Clube Estoril em segundo lugar. A segunda e decisiva etapa, quando será definida a equipe campeã 2020, acontece de 18 a 20 de setembro em Bonito, a 300 km da capital.









ASSECOM