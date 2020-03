COSTA RICA| Decreto cria Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19)

Diante do preocupante cenário epidemiológico global quanto à incidência do novo Coronavírus (COVID-19) e a necessidade de medidas preventivas e terapêuticas como forma eficaz de controle desta patologia, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa assinou na terça-feira, o Decreto Nº 4.629, de 17 de março de 2020, que “cria o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).





O comitê irá se reunir diariamente para avaliar as ações em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde para articular ações do Plano de Enfrentamento e Contingência para a doença, além de estabelecer e divulgar ações de prevenção à transmissão do vírus.





Clique Aqui e confira todos os Decretos, Resoluções e Boletins Diários emitidos pelo Governo Municipal e pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19.





“Queremos articular as ações do Plano de Enfrentamento e Contingência para a doença entre todos os serviços de saúde do município, construindo uma rede de atenção e prevenção que propiciará aos munícipes qualidade na prevenção, diagnóstico e suporte ambulatorial e hospitalar.





O comitê é composto por quatro membros do Poder Executivo, sendo eles o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, a secretária Municipal de Saúde Adriana Maura Maset Tobal, a coordenadora das Vigilâncias em Saúde Laura Viviane Gomes de Oliveira Rodrigues e pela médica apoiadora Vanessa Piovesan Freitas Assumpção.





“A prevenção e controle do novo Coronavírus dependem do envolvimento dos serviços de saúde e da sociedade em geral”, explica o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





Entre as atribuições do comitê estão a divulgação de ações educativas e dos serviços ofertados à população. “Cabe ao grupo também municiar as redes pública e privada de informações atualizadas quanto à epidemia global, atuar como facilitador nas ações do Plano Municipal, fazendo a interface entre as diversas entidades envolvidas e promover a cultura da prevenção”, complementou a secretária de Saúde Adriana Tobal.





Além do Comitê Executivo, o grupo também tem nas suas composições Subcomitês. Clique Aqui e confira na Edição Extra Nº 2.609 / Ano XV do DIOCRI – Diário Oficial do Município – do dia 17 de março de 2020, nas Páginas 01 e 02, os nomes de todos os membros do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19).





ASSECOM/PMCR