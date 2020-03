CORONAVÍRUS| Sesau investiga 10 casos suspeitos em Campo Grande

Pacientes com casos suspeitos têm entre 15 e 38 anos

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Campo Grande publicou uma nova atualização sobre os casos suspeitos de coronavírus na manhã desta sexta-feira (13). Atualmente, há 10 casos investigados com a suspeita da doença.





Dentro de 16 dias, forma notificados 25 casos suspeitos de Covid-19 na Capital. Entre os casos investigados, aos pacientes têm idades entre 15 e 38 anos. Os pacientes apresentaram sintomas como febre, tosse, desconforto respiratório, coriza, cefaleia, dor de garganta e dor de ouvido.





Entre os casos em investigação, sete têm histórico de viagem para a Europa, um com histórico de viagem para a Coréia do Sul, um com histórico de viagem para os Estados Unidos e um paciente sem histórico de viagem, mas que teve contato próximo com um paciente infectado de outro estado.





Com relação ao atendimento, cinco pacientes foram atendidos em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) e cinco em unidades hospitalares. Neste momento não há nenhum caso positivo e nenhum caso hospitalizado no município, sendo que todos os casos suspeitos se encontram em isolamento domiciliar.





As amostras com resultado negativo no LACEN-MS para Influenza e outros vírus respiratórios comuns seguem o fluxo para o laboratório de referência em São Paulo/Instituto Adolfo Lutz (IAL).





Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha