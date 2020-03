Coronavírus: Sebrae/MS cancela eventos para mais de 100 pessoas

Instituição segue recomendações de saúde pública e mantém treinamentos com público restrito, além de orientações aos pequenos negócios





Diante do cenário de avanço do Coronavírus no país e seguindo recomendações de saúde pública, o Sebrae/MS cancelou todos os eventos com público acima de 100 pessoas por um período indeterminado. A medida visa proteger os colaboradores, clientes e parceiros da instituição.





Conforme o posicionamento do Sebrae, as medidas são necessárias para evitar a propagação da pandemia (Covid 19) e reduzir os impactos em Mato Grosso do Sul. O cancelamento exclui momentaneamente os treinamentos com grupos menores, porém, a decisão poderá ser revista.









Ações nacionais





O Sebrae Nacional criou um grupo de trabalho e iniciou atuação junto às instituições setoriais e no atendimento direto aos empresários. As medidas visam possibilitar mais rapidamente a retomada da agenda de desenvolvimento da economia e reduzir os efeitos da pandemia nas micro e pequenas empresas, que respondem por 99% dos negócios brasileiros e que mais geram emprego no Brasil.









ASSECOM/SEBRAE-MS