Coronavírus: Deputado Márcio Fernandes pede isenção de ICMS para álcool em gel

Em meio à pandemia do novo Coronavírus e com casos registrados em Campo Grande, o Deputado estadual Marcio Fernandes assinou hoje um documento pedindo ao Governo do Estado a isenção temporária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o álcool em gel.





Com as primeiras notícias da chegada do Covid-19 em Mato Grosso do Sul e o aumento da procura pelo álcool nas farmácias, o frasco passou a ser encontrado até pelo dobro do preço. Além disso, em muitas farmácias passou a faltar o produto nas prateleiras.





Além da isenção do imposto, o deputado também pediu à Prefeitura de Campo Grande a distribuição gratuita do álcool em gel nas unidades de saúde. “Mesmo com a isenção do ICMS, é possível que a alta demanda ainda mantenha o alto valor do produto, prejudicando principalmente famílias carentes, por isso, se trata de uma ação imediata”.





Com confirmação de casos em Mato Grosso do Sul, o uso de álcool em gel é uma das recomendações para evitar o contágio. Lavar constantemente as mãos, não ter contato com pessoas que apresentem sintomas gripais e evitar eventos e aglomerações também são medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS.





Por: Fernando Hassessian