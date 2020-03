Como funciona o relacionamento sugar?

Começou como uma piada. Mas, depois de esgotar várias outras opções, tornar-se uma sugar baby não parecia tão ruim para uma menina de 20 anos que tentava pagar pela faculdade. Conheça essa história apurada pelo site de relacionamentos Meu Rubi.

"Depois do meu primeiro ano, fiquei realmente deprimida", disse ela. “Eu e meu namorado terminamos. Eu perdi a bolsa de estudos. Eu estava com muito medo porque meus pais são super rigorosos, então não pude contar a eles. "





Seu próximo passo foi encontrar uma maneira de ganhar dinheiro extra. Ela se candidatou a restaurantes locais, mas ficou de fora porque os lugares não estavam contratando.





Envolver-se com homens que a pagariam para ter um relacionamento sugar com eles nunca passou pela cabeça desta estudante, até que uma amiga inspirou a ideia.





‘Uma das minhas amigas fez uma piada dizendo: 'Você deveria se tornar uma sugar baby”, disse ela. "E eu comecei a pensar: 'Espere, talvez eu possa fazer isso.'"





Ela então escolheu um site sugar, fez uma conta e, depois de carregar uma foto de perfil de si mesma, centenas de pessoas começaram a enviar mensagens para ela.





Ela namora uma variedade de homens - negros, brancos, baixos, altos, jovens, velhos.





Mas isso não é um jogo para ela. Este é um trabalho - que a ajuda a cobrir os custos da universidade, na esperança de se tornar uma enfermeira.





"Eu só tenho que dizer a mim mesma: 'Não há nada errado com você'", disse ela. "Você está fazendo o que precisa fazer. No momento, é isso que você precisa fazer para passar por essa dificuldade'"





Existem regras





Não é um crime até agora. Antes dela iniciar seu novo estilo de vida, ela verificou a legalidade da atividade e não encontrou nada que viesse a lei.





Embora às vezes seja difícil para os outros ver como as linhas são traçadas entre outras atividades semelhantes.





"Strippers dançam e tiram a roupa", disse ela. “O dinheiro que eles ganham é muito bom e tudo o que eles precisam fazer é tirar a roupa. A prostituição é quase uma stripper, mas eles querem ficar com você por apenas um minuto. Agora, eu poderia receber um presente apenas por vir e tomar café."





O livre-arbítrio é uma das principais diferenças no namoro sugar





Muitos sites exigem verificações de antecedentes de seus membros. Eles verificam crimes relacionados à violência, sexo, violência doméstica e indivíduos registrados como agressores sexuais. O objetivo é ajudar seus membros a namorar com segurança.





"Discutimos renda", disse ela. "Sempre pergunto: você pode realmente fazer isso? Você pode me apoiar? 'Eles dizem' sim 'e geralmente mostram algum tipo de comprovação de renda”.





Mas saber com quem ela está em um relacionamento também é importante para ela.





“Eu pesquiso essas pessoas, com fotos,” ela disse. “Temos que usar o Snapchat. Nós temos o Skype. Temos que nos comunicar de alguma maneira para que eu possa ver seu rosto e saber quem você é.





No primeiro dia, ela deixa claro o que está disposto a fazer





"Existem caras estranhos por aí que querem fazer coisas estranhas com você", disse ela. "Um cara perguntou: 'Como você se sentiria se eu urinasse em você?', “gosta de sentir dor”, essas coisas.”





"Não é como é no cinema, onde você encontra um sugar daddy, e ele compra um carro e paga pela sua escola e por todas essas coisas", disse ela. "É um processo. Existem garotas com daddys ricos que querem garotas usando Louis Vuitton, garotas que podem morar com elas na Califórnia ou em Nova York. Mas eu estou na escola. Eu não posso sair."





O máximo que ela já recebeu em um determinado encontro foi 500 dólares.





"No máximo, talvez tenhamos que fazer algo - tomar café - e eu posso receber algumas centenas em meu caminho", disse ela. "Alguns querem consultas semanais, mensais ou solicitadas."





E ela não tem apenas um sugar. No total, ela tem 12 clientes com os quais se envolveu, ela está conversando ativamente com três. Dessa forma, se ela não estiver satisfeita, ela sempre terá um plano de backup.





"Se eu não gostar, não vou", disse ela. "Se eu não estou conseguindo o suficiente deles, apenas digo: “Você não vale o meu tempo”.