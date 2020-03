Começa nesta quarta-feira (10), feirão da AACC com roupas por R$ 5

Estarão à venda roupas, calçados, brinquedos e acessórios

Mulher realizando compras no Feirão de Liquidação da AACC/MS ©DIVULGAÇÃO

Com roupas e brinquedos vendidos por R$ 5 reais, começará nesta quarta-feira (11) o Feirão de Liquidação da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS). O evento ocorrerá até quinta-feira (12).