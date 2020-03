Com auxílio de drones, Guarda aborda 26 pessoas e fecha 13 estabelecimentos

No total, 55 guardas com 26 viaturas, (12 veículos e 14 motocicletas) fiscalizaram as sete regiões da Capital

Imagem feita do alto mostra rua vazia na região do Imbirussu (Foto: divulgação/Guarda Muncipal)

A Guarda Civil Metropolitana de Campo grande usou drones durante fiscalização do toque de recolher, que estipula a proibição da circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos entre as 22h e às 5h.





No total, 55 guardas com 26 viaturas, (12 veículos e 14 motocicletas) percorreram as sete regiões da Capital, na noite de ontem (24). Com auxílio do equipamento, a Guarda abordou 26 pessoas e fechou 13 estabelecimentos. Os proprietários foram orientados a fecharem as portas e encerrar atendimento. Nenhum deles apresentou resistência.





Também foram abordadas 26 pessoas que estavam na rua descumprindo o toque de recolher. Elas foram orientadas sobre a importância do cumprimento das normas para evitar a disseminação no novo coronavírus (Covid-19).

Guarda Municipal durante fiscalização em bairros de Campo Grande (Foto: Direto das Ruas)





