CCR MSVia presta apoio aos caminhoneiros na pista

Ao longo dos 845,4 quilômetros da BR-163/MS, trecho sob concessão da CCR MSVia, os usuários contam com o apoio do SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, criado exclusivamente para dar suporte a motoristas, passageiros e pedestres. As equipes e os recursos de atendimento estão distribuídos em 17 bases operacionais localizadas, em média, a cada 50 quilômetros.





As equipes estão treinadas para realizar o atendimento médico de urgência e também atuarem no primeiro atendimento dos usuários suspeitos de contaminação com o COVID-19, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, assistidos pela equipe médica do grupo CCR e com todos os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos pela empresa. O serviço de socorro médico é composto por 17 (dezessete) ambulâncias resgate, sendo 05 (cinco) Unidades Móveis de Terapia Intensiva (UTI) com médicos e enfermeiros 24h por dia.





As bases operacionais que possuem o Recurso Avançado - UTI (Base Naviraí km 128, Base Rio Brilhante km 331, Base Campo Grande km 478, Base São Gabriel do Oeste km 629 e Base Coxim km 740), estão sendo disponibilizadas como “Ponto de Apoio COVID-19”, prestando todo auxílio necessário aos motoristas profissionais por meios de seus Médicos e Enfermeiros, esclarecendo dúvidas, realizando atendimentos clínicos, compartilhando procedimentos preventivos, entre outros auxílios que os clientes necessitarem.





Estes serviços estão sendo divulgados por meio de faixas e Painéis de Mensagens Móveis antes dos locais de atendimento, para que os motoristas possam utilizar o serviço. Também está sendo disponibilizado o Disque CCR MSVia, que atende gratuitamente pelo telefone 0800 648 0163, para solicitação de informações ou atendimentos na BR-163/MS.





ASSECOM