CCR MSVia informa| Interdições parciais afetam tráfego da BR-163/MS em 18 trechos nesta terça (31)

As obras e serviços de melhoria executados na BR-163/MS pela CCR MSVia continuam nesta terça-feira (31). Nos trechos onde acontecem as ações, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo e veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Há, ainda, desvios no tráfego.





Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, é fundamental que os motoristas tenham atenção redobrada nesses trechos, pois pode haver retenção de tráfego.





Em caso de chuvas, as obras serão suspensas. Todos os trechos estão sinalizados.





Pontos com desvios no tráfego

Rio Verde de Mato Grosso - no km 660;

São Gabriel do Oeste - no km 600;

Jaraguari - entre os kms 510 e 506;

Campo Grande - entre os kms 489 e 485;

Rio Brilhante - entre os kms 314 e 313;

Dourados - entre os kms 258 e 256;

Caarapó - entre os kms 232 e 228;

Pontos com pare-e-siga

Sonora - entre os kms 839 e 838;

Coxim - entre os kms 710 e 709;

Rio Verde de Mato Grosso - entre os kms 672 e 671;

São Gabriel do Oeste - entre os kms 617 e 616;

Campo Grande - entre os kms 423 e 421;

Nova Alvorada do Sul - entre os kms 390 e 389;

Dourados - entre os kms 249 e 248;

Caarapó - entre os kms 205 e 204;

Juti - entre os kms 164 e 162;

Naviraí - entre os kms 140 e 138;

Itaquiraí - entre os kms 94 e 92.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).





ASSECOM