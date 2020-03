Casal é preso por manter bar aberto durante toque de recolher em cidade de MS

Mesmo diante do perigo de transmissão do coronavírus, clientes estavam reunidos no local

Um casal foi parar na delegacia na noite deste sábado (21) após manter bar aberto durante toque de recolher em Jardim, a 238 km de Campo Grande. Clientes bebiam no local, mesmo com decreto que proíbe aglomerações depois das 22 horas por conta do coronavírus.





Conforme informações do Boletim de Ocorrência, os policiais faziam ronda quando passaram em frente a um bar e viram que estabelecimento estava aberto. Alguns clientes estavam dentro do local, consumindo bebidas alcoólicas.





Os donos do estabelecimento, um homem de 38 anos e mulher de 34 anos, desrespeitaram o toque de recolher, que funciona das 22 horas às 5 horas. Eles receberam voz de prisão por descumprirem o decreto municipal e foram conduzidos à delegacia de Jardim.





Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha