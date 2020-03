Carteira de habilitação apresentada por Bruno Henrique é falsa, diz perícia

Laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli concluiu que tanto a cédula da CNH quanto o número da carteira foram forjados. Jogador é esperado nesta quinta-feira para depor.

Bruno Henrique — Foto: Reprodução/ TV Globo

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli concluíram que é falsa a CNH apresentada pelo jogador Bruno Henrique, do Flamengo, em uma blitz no fim de fevereiro.





O laudo da perícia atestou que tanto a cédula do documento quanto o número do registro da habilitação foram forjados.





Bruno Henrique é esperado para depor nesta quinta-feira (12), na 16ª DP (Barra da Tijuca). Ele poderá ser indiciado por uso de documento falso, que prevê pena de até 6 anos de reclusão.

Bruno Henrique é levado para o próprio carro após deixar a delegacia — Foto: Reprodução/TV Globo

Relembre o caso





O atacante do Flamengo foi parado em uma blitz da Lei Seca na madrugada de 29 de fevereiro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.





Aos agentes, Bruno Henrique apresentou uma carteira de habilitação de São Paulo, cujos dados não constavam no sistema de informática do Detran.RJ.





O atacante se recusou a realizar o teste do bafômetro, para descobrir se havia traços de álcool no sangue, no momento em que foi abordado.





Segundo o Programa Lei Seca, Bruno Henrique foi multado por dirigir sem habilitação válida e por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. Depois, o atacante apresentou um condutor habilitado e retirou o veículo da blitz.





Por Leslie Leitão, TV Globo