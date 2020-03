Carro e ônibus rodoviário colidem e motorista morre na BR-262

Ônibus faz a linha Corumbá - Campo Grande ©Marcos Vinícius

O ônibus da empresa Andorinha, que fazia o trajeto Corumbá – Campo Grande, bateu contra um veículo de passeio na madrugada deste domingo (15), na BR-262. O motorista do carro, ainda não identificado, morreu no local.





Conforme uma passageira que estava no ônibus, o coletivo bateu em um carro de passeio quando estava no trajeto que passa por Miranda e foi arremessado para fora da pista. Com o impacto da batida, o motorista do carro morreu na hora.





“Fiquei muito assustada, bastante nervosa, o joelho lesionado, mas graças ao meu Deus estou bem. Daqui mais pouco chegaremos em Campo Grande”.





Ainda de acordo com a testemunha, nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. A reportagem tentou contato com a Polícia Rodoviária Federal, mas não teve retorno.