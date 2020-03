CAPITAL| Vereador Dr Antonio Cruz fala sobre a pandemia, o isolamento e prevenção

A Câmara de Vereadores de Campo Grande continua funcionando em regime excepcional por conta das medidas adotadas em prevenção ao vírus Sars-Cov2, ou Covid-19, que tem provocado grandes repercussões pelo Mundo inteiro.





Uma das medidas adotadas pela Casa de Leis, foi dispensar os servidores, colaboradores e também os vereadores que se enquadrem nos grupos de risco, tais como idosos, diabéticos, hipertensos e outros portadores de patologias crônicas.





Em razão destas determinações, o vereador Dr Antonio Cruz, que está com 70 anos de idade, encontra-se em quarentena, afastado das suas atividades presenciais, tanto na Câmara Municipal, quanto no Hospital Evangélico, onde clinica desde a fundação do mesmo.





Questionado sobre as medidas de prevenção adotadas por autoridades brasileiras, o vereador fez diversas colocações, no sentido de dizer que muitas foram tomadas no impulso inicial pelo pânico gerado por informações que não condizem com a realidade desta e de outras pandemias, muito piores, que já ocorreram.





Para o Dr Antonio Cruz, alguns governadores e prefeitos paralisaram todas as atividades de seus territórios, como comércios, indústrias, órgãos públicos de atendimento aos cidadãos, “com certeza na eminência de proteger sua população, mas sem analisar outros impactos importantes, que talvez, venham a causar prejuízos muito maiores para toda a população, como o desemprego, a falta de renda, a falta de recursos para manter o próprio sistema de saúde”. “Com a economia estagnada, sem produção e circulação de mercadorias e serviços, não há como manter funcionando as atividades essenciais para o povo brasileiro, como saneamento, saúde, educação entre outros”, completou o vereador.





Quanto à prevenção para se evitar que a pandemia se alastre, Dr Antonio Cruz relembra que “em outras pandemias não foi da mesma forma, pois a diferença é agora os decretos de governos estaduais e municipais fechando tudo, obrigando todo mundo a fazer isolamento horizontal, sendo que o isolamento correto é exatamente o vertical, em que se protegem os idosos e os que possuem patologias crônicas, cardiocirculatórias, respiratórias e metabólicas, por exemplo”, afirmou o vereador





“É uma questão de bom senso simplesmente. Qualquer pessoa entende que paralisando tudo, todos os serviços, e se isso for obedecido de modo impositivo pelas autoridades, haverá desabastecimento com todas suas consequências. Basta ter um mínimo de conhecimento para visualizar isso”, concluiu.





Já quanto ao temor da infecção pelo Coronavírus, o Dr Antonio Cruz relata que “é sabido de tempo histórico que a verdadeira vacinação é exatamente o convívio, a exposição, desde que fortalecemos os fatores que promovem e mantém a resistência, que nós chamamos de imunidade, através da alimentação adequada e cuidados com a higiene”. “Os surtos de cepas virais vêm, alastram, e desaparecem, pois que são atenuados na sua virulência pela resistência que o organismo produz à proteína viral”, finalizou.





“Estou com 70 anos de idade. Já com 47 anos de médico. Sei que sou vulnerável a cepa recente de vírus, então estou em quarentena. Mesmo assim continuo orientando pacientes, receitando on line, coordenando o Hospital Evangélico que fiz proceder atendimento sequenciado específico nesta circunstância. E nosso gabinete na Câmara Municipal continua atendendo aos pedidos da população, que chegam através das redes sociais, por contatos telefônicos e mensagens, pois temos que cumprir com os compromissos que assumimos junto à população de Campo Grande”, encerrou o Vereador.





ASSECOM