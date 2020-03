CAPITAL| Vereador Carlão secretaria sessão de posse do Parlamento Jovem e fala do incentivo a novas lideranças

Na manhã dessa sexta-feira (13) no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, 22 alunos selecionados pela Rede Municipal de Ensino participaram da solenidade de Diplomação e Assinatura do Termo de Posse do Parlamento Jovem. O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Casa de Leis, secretariou a sessão solene e destacou a posse da Jovem vereadora Anna Luiza da Silva Santos, apadrinhada por ele. Para Carlão essa é uma oportunidade para o surgimento de novas lideranças. Anna Luiza da Silva Santos estuda na Escola Nazira Anache e mora com a família no bairro Nova Lima.

“Ela foi selecionada por seu desempenho em um concurso de redações, e essa aproximação com a Câmara Municipal vai ajudá-la a entender melhor o Poder Legislativo, assim como a todos os jovens parlamentares que estão participando do projeto. Contei pra ela que comecei como líder comunitário com a mesma idade que ela tem hoje, 14 anos, tentando melhorar as condições de vida dos meus vizinhos e amigos da comunidade. Quando eu morava no corredor do Nova Lima, na antiga favela que existia lá. Assim começou minha trajetória como líder comunitário. É uma experiência marcante para eles e também para nós, ouvir esses jovens é importante para oxigenarmos nosso mandato. Ela já demonstra preocupação em fazer a diferença em sua comunidade. Essa é uma importante oportunidade para o surgimento de novas lideranças”, disse Carlão.





Já a jovem vereadora aluna Anna Luiza falou da emoção de viver essa experiência.





“Fiquei super nervosa e emocionada. Mas tenho consciência de que essa oportunidade vai marcar minha vida. Admito que antes tinha uma visão não muito boa da política, estando aqui percebo que os vereadores querem fazer coisas para melhorar a cidade e assim melhorar a vida das pessoas que moram aqui. O Carlão por vir do Bairro que eu moro é um exemplo disso. Alguém que saiu do meio do povo para ajudar o bem comum. Uma inspiração que prova que qualquer um de nós pode fazer a diferença”, disse a aluna.





A Jovem Vereadora afirmou que vai ouvir os moradores da sua comunidade e seus amigos da escola para apresentar indicações e Projetos de Lei: “agora vou estar mais atenta no que eu posso contribuir para nossa cidade”.





Eunice da Silva Melo, mãe da Anna Luiza, afirmou que ela é a caçula de quatro irmãos e que toda família está muito orgulhosa com ela. “Enquanto era diplomada como Jovem Vereadora fiquei pensando sobre o tamanho dessa oportunidade. Não tive essa chance de estudar e participar de projetos tão extraordinários como esse. É um marco para vida dela e na minha também, estou muito orgulhosa”.





A secretária de Educação do Município, Elza Fernandes Ortelhado, e a diretora da Escola Municipal Nazira Anache, Andrelina Raniere de Carvalho Ferreira, também participaram do evento.





