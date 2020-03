CAPITAL| Nota Premiada de Campo Grande suspende sorteios

Novas datas das rodadas de prêmios serão divulgadas somente em julho

Cupons emitidos em prestações de serviço participam da promoção

Em decreto, a prefeitura decidiu suspender os sorteios do programa Nota Premiada Campo Grande, por três meses. A medida acompanha a CEF (Caixa Econômica Federal), que interrompeu a Loteria Federal por igual período na esteira das ações de incentivo ao fechamento de comércio e isolamento social, para frear o contágio em massa pelo novo coronavírus.





O primeiro sorteio da Nota Premiada Campo Grande seria nesta quarta-feira (25), para as notas fiscais cadastradas em janeiro e fevereiro. Além dele, ficam suspensas as rodadas marcadas para os dias 22 de abril, 27 de maio e 24 de junho.





A prefeitura informou que, quando retomado, o sorteio antes marcado para hoje será feito apenas com as notas referentes aos serviços contratados nos dois primeiros meses do ano.





Os contribuintes poderão continuar cadastrando normalmente as notas fiscais emitidas neste e nos próximos três meses.





Segundo decreto, publicado na edição desta quarta do Diogrande (Diário Oficial do município), as novas datas dos certames serão divulgadas em julho.





Nota Premiada - Conforme a prefeitura da Capital, o objetivo do programa é incentivar o cidadão a exigir a nota para fiscalizar a contribuição dos impostos.





O contribuinte recebe um cupom a cada R$ 20,00 em notas de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e concorre aos prêmios de R$ 50 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar) ao exigir a inscrição do CPF no cupom e cadastrá-lo no site oficial do programa.





Coronavírus - Com 22 casos confirmados, Campo Grande está em situação de emergência. No País, em estado de calamidade pública, já são 2.201 casos e 46 mortes identificados pelo ministério da Saúde.





Por Jones Mário