CAPITAL| Lotéricas reabrem com horário reduzido, filas, mas garantem que cumprirão regras

Funcionário organizava fila em frente a lotérica no Centro ©Kisie Aionã



Algumas lotéricas do Centro de Campo Grande retomaram as atividades por volta das 9h desta sexta-feira (27), após decreto presidencial que incluiu igrejas e casas lotéricas como serviços públicos essenciais. Na região central, a reportagem encontrou duas lotéricas abertas e duas fechadas. Em uma delas havia fila com cerca de 30 clientes.





A Prefeitura de Campo Grande anunciou ontem (26) a reabertura das atividades, porém, condicionada a série de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). As regras são severas e haverá fiscalização surpresa, que pode resultar até em cassação de alvará, caso as determinações não sejam seguidas.





A Lotérica Sorte Grande, na Rua Marechal Rondon, abriu às 9h. Normalmente as agência começam o expediente 8h e vão até as 18h. Porém, a recomendação para abrir 1 hora depois do horário normal e fechar mais cedo, às 17h, foi uma recomendação do sindicato, segundo apurado pela reportagem.





No local, um funcionário orientava os clientes, cerca de 30, a manter distância de 1,5 metro um do outro. “Pessoal é para manter distância senão não vou atender”, dizia. A porta da agência ficou entreaberta e a entrada era controlada de cinco em cinco. Como não havia dinheiro na agência, primeiro entrou quem ia pagar ou fazer depósito. Quem ia sacar teve de esperar mais um pouco.

Cliente aproveitou um tempinho e foi cedo pagar conta na lotérica (Foto: Kisie Aionã)

Preocupado com a conta de luz atrasada, o motorista Rivael da Silva Souza estava aliviado. “Não consegui pagar com o código de barras. Meu medo era de cortar a luz de casa”, contou.

A cirurgiã dentista Vanessa foi cedo e garantiu o primeiro lugar na fila (Foto: Kisie Aionã)

A cirurgiã dentista Vanessa Naitzke também aproveitou para quitar a fatura de internet. Ela chegou antes das 8h e foi a primeira da fila. “Não recebi o boleto nem consegui pagar pelo aplicativo. Estava com medo de cortar. Meus filhos estão usando a internet para estudar em casa durante o período de quarentena”, disse.





Na Lotérica Sorte Grande, na mesma região, a fila estava menor. De seis, apenas três caixas funcionavam para evitar que os funcionários ficassem muito perto um do outro. Os outros orientavam as pessoas na fila para manter a distância determinada em decreto municipal.





O dono da agência, Hermano Leal, colou o decreto na porta para não haver dúvidas por parte da população. “Ainda bem que voltou a funcionar. Porque a gente também tem conta para pagar”, comemorou. Havia álcool gel disponível nos caixas das duas lotéricas. Veja, abaixo, as medidas obrigatórias para lotéricas.

















Por Viviane Oliveira e Lucas Mamédio