CAPITAL| Aprovado PL do vereador Carlão que amplia para R$ 65 mil o valor a ser liberado para construção de casas

Foi aprovado hoje (05), em regime de urgência e única discussão, o Projeto de Lei 9622/19 de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), que institui o Programa CREDIHABITA da Agência Municipal de Habitação em Campo Grande. O novo PL amplia de R$ 30 mil para R$ 65 mil o valor a ser liberado para construção de casas no contrato de financiamento do lote, com prazo de pagamento de até 300 meses.





“Essa alteração é importante para ampliar valor de financiamento para as pessoas que são beneficiadas com a regularização fundiária neste município, que terão acesso a financiamento de material de construção, assistência técnica, e mão de obra. Agora aumenta o valor do benefício para pessoas que adquiriram lote através de regularização fundiária e estão com dificuldade para construir. Fico feliz em garantir a qualidade de vida da população campo-grandense, já que a moradia própria é com certeza o maior sonho de todo brasileiro”, ponderou Carlão





Também subscreveram o Projeto os vereadores William Maksoud, Odilon de Oliveira, Betinho, Ademir Santana, Dr. Wilson Sami, Pastor Jeremias Flores e Delegado Wellington. Agora o PL segue para sanção do prefeito Marcos Trad.





Por: Janaína Gaspar