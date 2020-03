Trânsito ficou parado por aproximadamente duas horas

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado ©DIVULGAÇÃO

Acidente com um caminhão deixou a rodovia BR-163 interditada por quase duas horas na manhã deste sábado (21), entre Campo Grande e Nova Alvorada do Sul. Conforme apurado, o veículo estourou pneu, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e parasse atravessado no meio da faixa de rolamento.